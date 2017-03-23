Большинство россиян против монархии ‒ ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян выступают против монархии в России. На вопрос о том, какая форма правления подходит нашей стране, 88% опрошенных назвали республику, за монархию высказались лишь 8%.

При этом доля россиян, которые не против монархии в принципе, больше ‒ 22%, при этом 3% из них заявили, что могут назвать человека, подходящего на роль самодержца. Категорически против существования монархии 68%.

Чаще терпимо относятся к монархии как к форме правления молодые люди из Москвы и Санкт-Петербурга, активные интернет-пользователи и сторонники непарламентских партий.

Сторонники монархии чаще всего объясняют свою точку зрения желанием видеть у власти одного человека, тем, что это традиционный строй для нашей страны, большим порядком и стабильностью. Противники придерживаются демократических принципов и негативно отзываются об эпохе самодержавия в России.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМом проведен 16‒18 марта 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса ‒ телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.