В ректорате консерватории список «врагов народа» считают личной инициативой преподавателя

Скорее всего, список «врагов народа», который зачитывала студентам Московской консерватории преподаватель основ культурной политики России Фарида Кульмухаметова, был ее личной инициативой, его никто не утверждал. Это «Новым Известиям» сказала проректор по учебной работе консерватории Лариса Слуцкая. По ее словам, администрация разберется в ситуации. Слуцкая также выразила сожаление, что студенты «поздно забили тревогу», иначе она могла бы вовремя посетить занятия этого преподавателя и «принять соответствующие меры». До декабря у студентов нареканий к преподавателю не было. Слуцкая обещала провести беседу с Кульмухаметовой в присутствии завкафедрой и обсудить и список врагов народа, и тему занятия.

Курс по культурной политике России был рекомендован Минкультуры для всех студентов творческих вузов, рассказала также Слуцкая. Его читают в том числе и аспирантам. Программу разрабатывала преподаватель на основе рекомендаций министерства, для консерватории это новый предмет. Штатные преподаватели читать этот курс отказались, и в вуз для этого взяли Фариду Кульмухаметову, которая «предоставила прекрасное резюме, рекомендации, а главное, желание заняться этим предметом».

На прошлой неделе на YouTube появилась видеозапись занятия, на котором Кульмухаметова попросила студента Даниила Пильчена зачитать список «пятой колонны», скачанный ею из интернета. Студент, по его словам, читал список с саркастическими интонациями и комментариями, после чего, как он утверждает, Кульмухаметова пригрозила ему отчислением. В перечень врагов вошли основательница Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, экс-президент СССР Михаил Горбачев.