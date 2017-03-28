Путин одобрил ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ

Президент Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий право СМИ вести трансляции из судов. Согласно проекту закона, суд будет сам выдавать разрешение на ведение трансляций и указывать конкретные места в зале, откуда их можно будет проводить.

Кроме этого запрещено вести трансляции с заседаний на стадии досудебного производства. Соответствующие поправки вносятся в статьи 257 и 259 УПК, в которых говорится о регламенте и протоколе судебного заседания.

Госдума одобрила законопроект 15 марта в третьем чтении.