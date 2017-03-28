Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости

Парламент Шотландии проголосовал 69 голосами «за» при 59 «против» за проведение второго референдума о независимости от Великобритании, сообщило CNN.

Это выводит Эдинбург на траекторию прямого столкновения с Лондоном: теперь первый министр Никола Стерджен сможет просить парламент Великобритании назначить референдум в промежутке между осенью 2018 г. и весной 2019 г., пишет агентство. Премьер Великобритании Тереза Мэй уже говорила, что не одобрит референдум, пока не завершены переговоры о выходе Британии из ЕС. По мнению Стерджен, Brexit противоречит волеизъявлению большинства шотландцев.

Накануне Мэй и Стерджен встретились для обсуждения этого вопроса в одном из отелей Глазго. К договоренности по вопросу необходимости проведения референдума они не пришли.

Также парламентарии Шотландии поддержали поправку, согласно которой участие в референдуме смогут принять шотландцы в возрасте от 16 лет.

В сентябре 2014 г. в Шотландии состоялся первый референдум о независимости. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.