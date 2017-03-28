Радий Хабиров избран главой Красногорска

Совет депутатов Красногорского городского округа избрал бывшего замглавы управления внутренней политики администрации президента России Радия Хабирова на должность главы муниципального образования. Об этом говорится на сайте местной администрации.

Всего на эту должность были вынесены восемь кандидатур. В тайном голосовании участвовали 18 депутатов, 17 из них проголосовали за Хабирова.

Ранее этот пост занимал Михаил Сапунов, однако в конце января стало известно об его отставке, тогда же исполняющим обязанности назначен был Хабиров.