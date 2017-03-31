Руководителю ФГУП при ФСО предъявлены официальные обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения директору ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову по делу о хищении не менее 225 млн руб. при строительстве объекта федерального значения. Как сказал ТАСС его адвокат Алексей Касаткин, обвинения предъявлены по эпизодам, которые были названы в суде при избрании его клиенту меры пресечения. С обвинениями Каминов не согласен, добавил адвокат.

Адвокат другого фигуранта дела Станислава Кюнера Андрей Гривцов сказал, что его подзащитному обвинения пока не предъявлены.

Все шесть фигурантов дела по решению Басманного суда арестованы.

Следственный комитет России (СКР) ранее сообщал, что главное управление комитета по расследованию особо важных дел ведет дело «в отношении руководителей и участников преступного сообщества, совершивших в особо крупном размере хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство различных государственных объектов федерального значения» (ч.1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК). По делу проходят Каминов, бывший первый замгендиректора ФГУПа Станислав Кюнер, а также Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов. Ущерб от их действий следствие оценивает как миниму в 225 млн руб.

О задержании Каминова, его бывшего заместителя Кюнера (также ранее он был менеджером «Балтстроя», а сейчас является гендиректорм ООО «Стройфасад») 21 марта сообщила «Фонтанка.ру». Сообщалось, что фигурантов дела подозревают в хищениях при строительстве «Объекта № 53» ФСО – дома приемов в официальной резиденции президента в Ново-Огареве.