Путин и Лукашенко обсудят в формате «один на один» спорные вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят спорные вопросы в отношениях двух стран, в том числе в газовой сфере, в понедельник на переговорах.

«Будут обсуждены текущие моменты двусторонних торгово-экономических отношений, ну и, конечно, различные, скажем так, спорные вопросы, связанные с ценой на газ, задолженностью и т. д.», – сказал он журналистам. Песков отметил, что переговоры будут достаточно серьезными и детальными.

Песков добавил, что тема претензий белорусской прокуратуры к чиновникам Россельхознадзора и, в частности, к руководителю ведомства Сергею Данкверту также будет обсуждаться. «Если белорусские коллеги поднимут эту тему, то будет затрагиваться», – сказал Песков.

Он пояснил, что переговоры пройдут в Константиновском дворце в Стрельне, сначала в формате «один на один», при необходимости к главам государств присоединятся профильные министры.