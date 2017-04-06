В Петербурге в жилом доме произошел взрыв – очевидцы

В жилом доме на востоке Петербурга произошел взрыв, сообщает «Интерфакс».

По данным «Лайфа», прогремело два хлопка в одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Солидарности. Об этом изданию сообщили очевидцы. В правоохранительные органы уже поступила информация об инциденте, пишет «Лайф».

По словам очевидцев, со здания отвалилась часть облицовки. При этом повреждения получили стоящие на улице машины. На видео с места событий видны повреждения внешней стены дома - полностью слетела внешняя панель на 13-м этаже монолитно-кирпичного дома.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев также пишет о «двух хлопках» в доме № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности.

Позже в МЧС заявили, что это обрушилась облицовка дома. Пострадавших из-за инцидента нет, добавили в ведомстве. Глава администрации Невского района Константин Серов уточнил «Интерфаксу», что ЧП в жилом доме на проспекте Солидарности в Петербурге произошел из-за строительных работ.

6 апреля глава администрации Невского района Константин Серов заявил, что в жилом доме в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте, 22/1, найдено и обезврежено взрывное устройство. Жильцы дома рассказали «Фонтанке», что около 5 утра их разбудил сильный шум взламываемой двери на восьмом этаже, после чего квартиры начали обходить сотрудники полиции с просьбой покинуть дом.

Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии, пишет «Фонтанка». Предположительно были задержаны трое мужчин.