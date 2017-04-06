МЧС: В Петербурге обрушилась облицовка жилого дома, пострадавших нет

В МЧС сообщили, что в Петербурге обрушилась облицовка жилого дома, пострадавших нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

«При обрушении части кирпичной кладки люди не пострадали, поврежден один автомобиль», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Интерфакс» сообщил о взрыве в жилом доме на востоке города. «Лайф» и «Фонтанка со ссылкой на очевидцев сообщали о "двух хлопках" в жилом доме 21, корпус 3, на проспекте Солидарности.

6 апреля глава администрации Невского района Константин Серов заявил, что в жилом доме в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте, 22/1, найдено и обезврежено взрывное устройство. Жильцы дома рассказали «Фонтанке», что около 5 утра их разбудил сильный шум взламываемой двери на восьмом этаже, после чего квартиры начали обходить сотрудники полиции с просьбой покинуть дом.

Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии, пишет «Фонтанка». Предположительно были задержаны трое мужчин.