Организатор взрыва в Ростове-на-Дону задержан

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что причиной взрыва в Ростове-на-Дону стал бытовой конфликт. «Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления», — сообщили в НАК.

Организатор взрыва задержан, проводятся все необходимые следственные действия. В сообщении НАК подчеркивается, что случай не является терактом.

Как сообщалось, взрыв произошел утром 6 апреля рядом с одной из школ города. Сторож обнаружил подозрительный предмет, похожий на фонарик, который при включении взорвался. По предварительным данным, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство. Мужчина был госпитализирован, ему оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой.