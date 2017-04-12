Путин назвал цель российской военной операции в Сирии

Российские военные находятся в Сирии и воюют там с террористами, чтобы те не могли вернуться в Россию, заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, он сказал это в интервью телеканалу «Мир 24», которое полностью выйдет в эфир вечером 12 апреля. «Наши военнослужащие, наша группировка, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, делают это именно для того, чтобы никто не смог сюда вернуться», - сказал он. «Если такое иногда происходит, то это говорит о том, что мы сделали правильный выбор, - добавил он. - Мы должны сделать все, чтобы этот возврат минимизировать».

Только 7 апреля на медиафоруме ОНФ Путин назвал первоочередной иную задачу России в Сирии. «А в чем заключалась наша задача? Наша задача заключалась прежде всего в том, чтобы укрепить государственность в Сирии и легитимные органы власти», - цитировал президента ТАСС. По оценке Путина, военные с этой задачей справились: «И государственность укрепилась, сами структуры власти, и Вооруженные силы Сирийской республики». Он отметил, что никто не спорит, что эта борьба идет исключительно против террористических организаций, это признают и американские партнеры и европейцы.

Также Путин считает, что активные действия России по борьбе с терроризмом способствовали выстраиванию отношений с ведущими державами по этому направлению. «У нас создан не только центр обмена информацией с Соединенными Штатами, проводятся постоянные консультации, созданы действующие, хочу это подчеркнуть, механизмы по контролю за перемирием», - сказал он.

На большой пресс-конференции 17 декабря 2016 г. Путин отметил, что операция в Сирии не стала большой нагрузкой на бюджет, поскольку на нее переориентирована часть средств, прежде выделенных на обучение военных: «Лучшего учения трудно себе представить».