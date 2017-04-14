По факту столкновения поезда с микроавтобусом в Омской области возбудили дело

После столкновения поезда со школьным микроавтобусом в Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

ДТП произошло около 11.00 мск в Нововаршавском районе Омской области. «На железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, в котором находились 10 детей, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и взрослый сопровождающий. Опасности для жизни детей нет», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

В настоящее время на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР для выяснения всех обстоятельств случившегося, отметили в ведомстве.