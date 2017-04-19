Куйвашев объявил об участии в губернаторских выборах

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что в сентябре будет участвовать в губернаторских выборах. Как передает ТАСС, он сказал это на заседании правительства региона. Он напомнил, что президент Владимир Путин своим указом назначил его и. о. руководителя области. «Лично я рассматриваю это решение как знак доверия, поддержку того курса, которым сегодня идет Свердловская область. Считаю, что доверие оказано не только мне, но и всем вам - членам моей команды, и поэтому на предстоящие выборы мы с вами идем как одна команда, и в ближайшее время мы обсудим с вами механизмы предстоящей работы», - сказал Куйвашев.

Путин принял отставку губернатора 17 апреля. Срок полномочий Куйвашева истекал в мае.

Ранее член Совета Федерации Эдуард Россель, который был губернатором Свердловской области с 1995 по 2009 гг., заявил, что поддержит Куйвашева, который, по его оценке, обладает потенциалом для того, чтобы проработать губернатором следующие пять лет.

17 апреля о намерении выдвинуться на пост губернатора заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он отметил, что еще не проигрывал ни одни выборы и рассчитывает на успех.