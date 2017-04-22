В Ялте установили памятник бывшему президенту США Франклину Рузвельту

Бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта, который приезжал в Крым в 1945 г., установили в Ялте, на улице, носящей его имя. Памятник был создан ставропольским скульптором Константином Кошкиным более 50 лет назад.

Автор передал бюст в Ливадийский дворец, где встречались лидеры СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. В 2005 г. дворец подарил скульптуру гостинице «Бристоль», где создали небольшой музей американского лидера.

Это уже второй памятник Рузвельту в Крыму. Два года назад недалеко от Ливадийского дворца поставили 10-тонную скульптуру Зураба Церетели, которая воспроизводит сцену фотографирования Сталина, Рузвельта и Черчилля.