Отряд космонавтов покидают три человека

Трое космонавтов - Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин - покидают отряд, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Такое решение приняла межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению по итогам заседания 21 апреля.

Начальник ЦПК Юрий Лончаков назвал уход космонавтов из отряда сложным решением, но относится к этому с пониманием. «Уход каждого космонавта из отряда - это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для всей пилотируемой космонавтики. Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то - из-за смены жизненных приоритетов, кому-то - по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», – заявил Лончаков.