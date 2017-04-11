«Роскосмос» считает решение сократить экипаж россиян на МКС правильным

Руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что решение временно сократить экипаж россиян на МКС с трех до двух человек абсолютно правильное, передает «РИА Новости».

На 20 апреля запланирован старт первого сокращенного российского экипажа МКС. «Это абсолютно правильное решение. И, по-хорошему, его надо было принимать еще раньше. Потому что много нареканий связано с загрузкой МКС, с обеспечением программы экспериментов, с их эффективностью», — пояснил он.

По его словам, решение о сокращении обсуждалось в правительстве и на совещании у президента.

«Я могу точно и ответственно сказать, что сокращение с трех до двух человек на МКС российского экипажа не повлияет на ведение экспериментов. Более того, благодаря этому мы можем решить многие вопросы: с одной стороны, финансовые, а с другой — закрытие проблем РКК "Энергия" по взаимоотношениям с компанией Boeing и другие», — заключил Комаров.