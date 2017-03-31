Комаров: достижения компании Илона Маска заставляют «Роскосмос» работать

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что достижения компании Илона Маска SpaceX заставляют российскую госкорпорацию работать. Таким образом он прокомментировал успешный повторный запуск ракеты Falcon 9. «Они, безусловно, заставляют нас работать… Это очень важный шаг, мы искренне поздравляем коллегу с этим замечательным достижением», — сказал Комаров.

Он добавил, что «Роскосмос» тоже будет «использовать возможности возвращаемых составных частей ракеты», однако еще нужно проанализировать экономическую эффективность такого подхода.

Как сообщалось, 30 марта SpaceХ, основанная и возглавляемая Илоном Маском, впервые в истории произвела повторный запуск ракеты-носителя. Был осуществлен успешный старт ракеты Falcon 9, первая ступень которой с девятью двигателями уже использовалась в апреле 2016 г. После этого она вернулась и приземлилась на специальную платформу.