Рогозин поздравил Илона Маска с успешным повторным запуском ракеты Falcon 9

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил главу SpaceХ Илона Маска с успешным повторным запуском ракеты Falcon 9. «Мы его все сердечно поздравляем, это действительно очень интересная технология», — сказал Рогозин. Он добавил, что у «Роскосмоса» «несколько другие взгляды на эту тему», но опыт применения многоразовых ракет «надо обсуждать».

Как сообщалось, 30 марта SpaceХ, основанная и возглавляемая Илоном Маском, впервые в истории произвела повторный запуск ракеты-носителя. Был осуществлен успешный старт ракеты Falcon 9, первая ступень которой с девятью двигателями уже использовалась в апреле 2016 г. После этого она вернулась и приземлилась на специальную платформу.

Подготовка возвращенной ракеты-носителя к новому старту заняла четыре месяца. В дальнейшем SpaceX планирует сократить этот срок до нескольких дней.