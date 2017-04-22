Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов

Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев сообщил, что Геннадий Падалка принял решение покинуть отряд космонавтов.

«Очень жаль. Когда грамотный, опытный и такой мотивированной человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда, у меня это вызывает чувство сожаления», — прокомментировал это решение Крикалев.

Падалка является действующим рекордсменом мира по суммарной продолжительности космических полетов (878 суток). Предыдущий рекорд принадлежит Крикалеву (803 дня).