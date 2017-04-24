Отряд космонавтов покинул Сергей Волков – ТАСС

Помимо Геннадия Падалки из отряда космонавтов ушел Сергей Волков, на счету которого три космических полета. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Он также ушел по собственному желанию», – сказал собеседник агентства.

По его словам, примеру Падалки и Волкова вскоре могут последовать еще два космонавта. Причина их отставки – состояние здоровья, уточнил источник.

О том, что Геннадий Падалка ушел из отряда космонавтов, стало известно в субботу, 22 апреля. Рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов объяснил свое решение тем, что у него отсутствует возможность отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе.

Начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков прокомментирвал информацию о возможной отставке космонавтов. «Рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то - из-за смены жизненных приоритетов, кому-то - по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», – считает он.