Мединский и Неверов не смогли покинуть Омск из-за поломки самолета при взлете

Во время взлета Ту-214 специального летного отряда «Россия» с министром культуры Владимиром Мединским и зампредседателя Госдумы Сергеем Неверовым на борту произошла нештатная ситуация, пишет омский интернет-портал Superomsk.

По словам очевидцев, самолет, набрав скорость для взлета, резко затормозил. На борту произошла поломка. Как пишет издание, вероятно, сломалась дверь. В итоге вылет из Омска не состоялся. Делегация ожидает новый борт.

25 апреля в Омске проходил форум «Единой России» по культуре. На мероприятии присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже вылетел из Омска.