Путин поддержал решение врио губернатора Ярославской области участвовать в выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о своих планах идти на выборы главы региона в сентябре. «В сентябре прошлого года вы оказали мне огромное доверие, назначили исполнять обязанности губернатора Ярославской области. Я хотел бы, принял решение идти на выборы губернатора Ярославской области в сентябре этого года. И я надеюсь, что ярославцы поддержат меня», — сказал Миронов.

«Надеюсь, что у Вас все получится. Надеюсь также, что люди Вас поддержат на выборах в сентябре. Я желаю Вам удачи», — отметил Путин. Также президент пообещал, что правительство возьмет в проработку ряд проблем, которые были обозначены во время общения с деловыми кругами Ярославской области. «Это полезный разговор, он будет иметь значение не только для Ярославской области и вашей экономики и промышленности. Некоторые вопросы, которые были поставлены, они важны для экономики всей страны», — сказал Путин.