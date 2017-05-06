В подмосковных Горках Ленинских горит ангар с полипропиленовыми трубами

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в подмосковном поселке Горки Ленинские горит металлический ангар на территории промзоны «Технопарк М-4». В ангаре хранятся полипропиленовые трубы.

Огонь охватил все здание и перекинулся на соседний склад с фурнитурой и сантехникой для ванных комнат. Площадь пожара составляет 2250 кв. м.

В 21.45 возгорание было локализовано. Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 69 человек.