Правительство провело сокращение госслужащих на 10% в 2016 году

Численность федеральных государственных гражданских служащих сокращена в 2016 г. на 10%.

Соответствующая информация содержится в справочных материалах «О ходе выполнения указа президента России от 7 мая 2012 г. "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", опубликованных на сайте кабинета министров.

Постановление, предусматривающее сокращение численности госслужащих на 10% с 1 января прошлого года, было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым в декабре 2015 г.

Как пояснил тогда Медведев, в условиях жесткой глобальной конъюнктуры и непростой бюджетной ситуации в России необходимо добиваться эффективной работы государственного аппарата.

«Задача государственной власти, в том числе исполнительной, вовремя принимать решения, направленные на то, чтобы он все-таки оставался компактным и эффективным», - заявил Медведев.

Вместе с тем премьер подчеркивал, что решение о сокращении числа госслужащих не должно сказаться на качестве работы госаппарата.