Гособвинитель: Выбор условного срока для блогера Соколовского вызывает уважение

Гособвинение удовлетворено приговором блогеру Руслану Соколовскому, а решение о возможном обжаловании примет позднее, после изучения полного текста, заявила журналистам представитель обвинения Екатерина Калинина. Это сообщает «Интерфакс». Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал блогера виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих и приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно. Прокурор просил для обвиняемого 3,5 года колонии общего режима.

«Суд согласился с доводами стороны обвинения, что должно быть назначено наказание в виде лишения свободы и на тот срок, который предложила сторона обвинения, – цитирует Калинину "Интерфакс"). Тот факт, что суд применил при назначении наказания ст. 73 УК РФ (условное осуждение), – данное решение суда вызывает уважение».