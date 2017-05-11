Ловец покемонов получил условный срок

Суд признал Руслана Соколовского виновным по всем пунктам обвинения
Суд признал вину блогера по 16 пунктам обвинения и заявил о законности использованной экспертизы
Суд признал вину блогера по 16 пунктам обвинения и заявил о законности использованной экспертизы
Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге судья Верх-Исетского районного суда дал условный срок блогеру Руслану Соколовскому, который «ловил покемонов» в церкви и которого судили за разжигание ненависти к верующим и нарушение прав на свободу вероисповедания. Суд признал обвиняемого виновным по всем статьям, сообщал ТАСС. «По результатам экспертизы суд признал блогера Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой», – цитирует агентство. При этом суд решил, что исправление подсудимого возможно и без назначения реального наказания, передает «Радио Свобода». Большинство опрошенных ТАСС экспертов, в том числе один из адвокатов Соколовского, считали, что приговор будет обвинительным с реальным сроком лишения свободы. Он получил 3,5 года, как просило гособвинение, но условно. Суд запретил ему посещать места массовых мероприятий и обязал его удалить из интернета девять видеороликов, которые фигурировали в деле.

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Адвокат Алексей Бушмаков просил его оправдать. Перед заседанием Соколовский обещал журналистам, что объявит голодовку, если его приговорят к сроку в колонии общего режима. В суд он пришел с вещами.

Судья Екатерина Шопоняк, которая выносила приговор, за три года вынесла 55 обвинительных вердиктов и еще одно ее дело было закрыто за примирением сторон, отмечает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Росправосудие».

Суд признал вину блогера по 16 пунктам обвинения и заявил о законности использованной экспертизы, которая подтвердила наличие преступления и которую защита называла предвзятой. Выводы предложенных защитой экспертов суд счел сомнительными, следует из онлайн-трансляции URA.RU.

По мнению суда, Соколовский – экстремист, который транслировал экстремистские взгляды в интернет, покупка им «шпионской ручки» подтверждает его экстремизм. Суд отметил, что «Соколовский обладал спецзнаниями о компьютерах и использовал их, чтобы пропагандировать свои экстремистские взгляды» (цитата «Комсомольской правды»), разжигал ненависть к отдельным социальным группам и проявлял неуважение к обществу в целом. «Имеет место идеальная совокупность преступлений», – цитирует судью Екатерину Шопоняк «Комсомольская правда». Судья отметила, что подсудимый пытался, задевая чувства людей, еще и заработать на этих роликах.

В роликах суд увидел признаки унижения социальной группы «феминистки» и попытки представить верующих неполноценными людьми. Также в них есть информация, оскорбляющая мусульман и христиан, – отрицание существования Бога и святых, цитирует URA.RU, также христианам оскорбительно употребление эпитета «зомби» про Иисуса, а унижение патриарха способствует возбуждению ненависти по отношению ко всем православным.

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В последнем слове Соколовский заявил, что не мешал никому исповедовать какую-либо религию, и допускал, что он «идиот, но не экстремист». Он назвал себя атеистом и космополитом, сказал, что у него нет своей религии и своей национальности и что он пришел к выводу, что «верующие – это не те, кто может оскорбиться от каких-то слов». «В моем случае нет жертв. Состав преступления сформирован по результату экспертиз. Я получил поддержку от многих. Может, я идиот, но не экстремист. Как говорят эксперты, моя вина не в отрицании бога, а в отрицании бога с помощью мата. Когда мат стал экстремизмом?» – цитата по «РИА Новости».

Соколовскому вменялось девять эпизодов по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь – по ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по ст. 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

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Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеозапись, на которой он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. 2 сентября он был задержан по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, его поместили под стражу, а затем перевели под домашний арест. 28 октября блогера вновь поместили под стражу из-за того, что он нарушил условия домашнего ареста: к нему приходили посетители. В феврале его снова отпустили под домашний арест.

Претензии следствия вызвали выложенные им на YouTube ролики, в которых следователи увидели признаки экстремизма и унижения человеческого достоинства. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 г. по сентябрь 2016 г. разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Кроме того, в квартире, где проживает блогер, была изъята авторучка с устройством для скрытой видеозаписи.

4 апреля в суде как свидетель защиты выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По его мнению, Соколовскому присущ юношеский нигилизм, а претензии ему можно предъявлять только стилистические.

В феврале Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека, он считает, что его содержание под стражей было неадекватной мерой по отношению к совершенным действиям.

Комментарии  ()
dryrussian
11:49 11.05.2017
По новости - хорошо, что срок условный, но по сути это какое-то издевательство и над Соколовским, и над правосудием. Максимальное наказание, которого он заслуживал, - замечание от служителя. Ну и да, Геремеев, Сердюков, Васильева и прочие смеются.
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