Обвинение потребовало 3,5 года для ловца покемонов в церкви

Гособвинитель попросил три с половиной года колонии общего режима для екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в церкви и которого судят за разжигание ненависти к верующим и нарушении прав на свободу вероисповедания. Процесс идет в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга с 13 марта. Как сообщает «Интерфакс», прокурор обратил внимание суда, что Соколовский вину не признает.

Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеозапись, на которой он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. 2 сентября он был задержан по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, его поместили под стражу, а затем перевели под домашний арест. 28 октября блогера вновь поместили под стражу из-за того, что он нарушил условия домашнего ареста: к нему приходили посетители. В феврале его снова отпустили под домашний арест.

Претензии следствия вызвали выложенные им на Youtube ролики, в которых следователи увидели признаки экстремизма и унижения человеческого достоинства. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 г. разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Кроме того, в квартире, где проживает блогер, изъята авторучка с устройством для скрытой видеозаписи.

Сейчас подсудимому вменяется девять эпизодов по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

4 апреля в суде как свидетель защиты выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По его мнению, Соколовскому присущ юношеский нигилизм, а претензии ему можно предъявлять только стилистические.