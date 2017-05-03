Телеканал 2х2 не покажет эпизод «Симпсонов», где Гомер ловит покемонов в церкви

Эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой ловит покемонов в храме, не выйдет в эфире телеканала 2х2, сообщила РБК PR-директор телеканала Анастасия Шабловская.

«Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем», - сообщила она.

В 19-й серии 28 сезона «Симпсонов» Гомер Симпсон и другие жители Спрингфилда играют в Peekimon Get (аналог игры Pokemon Go), и в одном эпизоде ловцы покемонов заходят в церковь во время проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру, а он ему отвечает: «Слушай, эта игра есть или по крайней мере была, в отличие от твоего Иисуса». У «Симпсонов» действующий возрастной ценз - 16+.

Богословы Русской православной церкви выступили за ужесточение возрастного ценза «Симпсонов» из-за этого эпизода. По мнению священнослужителей, опрошенных ТАСС, на медийном рынке «началась активная пропаганда ложных моральных ценностей в подростковой среде». Они считают, что на российском медийном рынке необходимо внедрять подобие санитарного контроля, а также оградить детей и подростков от просмотра «Симпсонов».

Сюжет эпизода из «Симпсонов» перекликается с историей екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который летом 2016 г. выложил в интернет видеозапись, где он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. 2 сентября он был задержан по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, его поместили под стражу, а затем перевели под домашний арест. 28 октября блогера вновь поместили под стражу из-за того, что он нарушил условия домашнего ареста: к нему приходили посетители. В феврале его снова отпустили под домашний арест. Гособвинитель попросил три с половиной года колонии общего режима для Соколовского.