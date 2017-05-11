Ловец покемонов рассказал о планах на условный срок

Получивший условный срок за разжигание ненависти к верующим блогер Руслан Соколовский намерен принять предложение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана об участии в его проектах. Как передает «Интерфакс», он собирается «оправдать доверие» и заниматься этими проектами на протяжении всего условного срока – 3,5 года.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 11 мая дал условный срок блогеру, который ловил покемонов в церкви и которого судили за разжигание ненависти к верующим и нарушение прав на свободу вероисповедания. Суд признал обвиняемого виновным по всем статьям, сообщал ТАСС. «По результатам экспертизы суд признал блогера Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой», – цитирует агентство. При этом суд решил, что исправление подсудимого возможно и без назначения реального наказания, передает «Радио Свобода». Суд запретил ему посещать места массовых мероприятий и обязал его удалить из интернета девять видеороликов, которые фигурировали в деле.

«Это безусловная победа в современных российских реалиях. Соколовский остался на свободе. В любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке, – сказал адвокат блогера Алексей Бушмаков (цитата "Интерфакса") . Гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии общего режима, однако сейчас сторона обвинения приговором довольна, хотя и не исключает его обжалование.

Поводом для разбирательства стала видеозапись Соколовского, на которой он играл в Pokemon Go в одной из церквей города, претензии следствия вызывали другие его видеоролики.

Ройзман выступил на процессе свидетелем со стороны защиты. Как напоминает «Интерфакс», он считает, что Соколовскому присущ юношеский нигилизм и что оптимальным разрешением конфликта было бы серьезное общественное порицание Соколовского и еще ряд мер. «Прослушать курс лекций по основам человеческой этики. Еще как условие – получить высшее образование, отработать что-нибудь на благоустройство города или в приютах города», – предлагал мэр.