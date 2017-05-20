В ЕС встревожены нападением на авиабазу в Ливии

В Европейской внешнеполитической службе назвали тревожным событием нападение на авиабазу Брак-аль-Шати в южной части Ливии, в результате которого погибли десятки человек.

«Насилие не является решением проблем Ливии. Оно может только поставить под угрозу продолжающуюся работу по поиску мирного и достигнутого путем переговоров решения политического кризиса и кризиса в области безопасности», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ЕС.

По данным AFP, жертвами нападения стал как минимум 141 человек. Среди погибших — как военнослужащие, так и мирные жители. Ответственность за нападение никто не взял.