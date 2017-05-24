Песков заявил, что планов полностью отказаться от легионеров в футболе нет

Речь о полном «импортозамещении» и отказе от легионеров в российском футболе не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал состоявшееся накануне обсуждение проблемы воспитания российских спортсменов в противовес приглашению легионеров.

По словам Пескова, действительно, на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту речь шла о том, что воспитание собственных спортсменов - это затратный с точки зрения времени и средств процесс и порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки уже готовых легионеров.

«Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть. Вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать. О каких-то конкретных решениях речи не шло», - сказал Песков.