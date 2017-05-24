Путин лично наградил российских спецназовцев, два дня сдерживавших атаку боевиков в Сирии

Президент Владимир Путин лично вручил награды российским спецназовцам, которые совершили подвиг - в течение двух дней сдерживали атаку боевиков на территории Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо», - сказал он, отметив, что награжденные двое суток прикрывали участок фронта, отбивая атаки многочисленных групп боевиков.

Так получилось из-за несогласованности сирийских и российских военных. Сирийские войска на данном участке отступили, при этом на передовой остались российские военнослужащие.

Президент накануне пообещал вручить награду спецназовцам лично. На соответствующем документе глава государства поставил резолюцию: «Награжу лично».