Высланные из Эстонии российские дипломаты покидают страну

Высланные из Эстонии российские дипломаты Андрей Сургаев и Дмитрий Казеннов покидают страну. Об этом сообщило в среду посольство России в Эстонии.

По информации дипмиссии, консул в Нарве Сургаев покинул Эстонию во вторник, генеральный консул в Нарве Казеннов покинет ее в среду. Предписание с требованием покинуть страну было вручено им в минувшую пятницу.

Как в МИД Эстонии, так и в посольстве России в Эстонии «Интерфаксу» отказались прокомментировать причину высылки.

Тем временем телеканал ЭТВ+ опроверг широко распространяемую в СМИ Эстонии версию, что дипломаты высылаются в связи с возможным участием в разведывательной деятельности.

Ссылаясь на свои источники, телеканал сообщил, что поводом для высылки стал недавний инцидент с мэром города Кивиыли (Kivioli) Николаем Воейкиным при обсуждении судьбы памятного камня советским летчикам, сбитым в 1944 г. над Эстонией. «Отношение к муниципальному служащему было неподобающим. Беседа была запечатлена, и это могло быть главной причиной их высылки из страны», - сообщил телеканал.

МИД России уже заявил, что ответит на высылку российских дипломатов. «Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа», - указали в российском дипломатическом ведомстве.

Дмитрий Казеннов возглавлял российское генконсульство в Нарве с октября 2015 г. Дипломат владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Казеннов работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии, а с 2004 г. возглавлял отдел в консульском департаменте МИДа, отмечает «РИА Новости».