В МИДе обещали ответить на высылку дипломатов из Эстонии

Высылка российских дипломатов из Эстонии не останется без ответа, заявил первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

«Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Еще раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли РФ высылать в ответ эстонских дипломатов.

26 мая представитель МИД Эстонии Сандра Камилова заявила, что Казеннова и Сургаева высылают из страны. Обоим вручены соответствующие ноты. Эстонская сторона не указала причину такого решения.