«Единая Россия» получила самый большой доход за 2016 год

Центризбирком России опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2016 г.

Так, в бюджет партии «Единая Россия» поступило 8,23 млрд руб. (3,56 млрд руб. – из бюджета, 4,07 млрд руб. – пожертвования). Почти все средства (8,158 млрд руб.) партией были израсходованы, в том числе на содержание региональных отделений (2,2 млрд руб.), на перевод в избирательные фонды (2,8 млрд руб.), мероприятия (1,1 млрд руб.) и пропагандистскую деятельность (948 млн руб.).

Среди крупнейших жертвователей «Единой России» – Томская домостроительная компания, «Океанрыбфлот», «Темпстройсервис», «Эдельвейс», «Якусткэнерго», «Сервиснедвижимость», «Русгидро», «Лукойл-Коми», «Сахаэнерго». Все они перечислили в виде пожертвований более 40 млн руб.

В бюджет КПРФ в 2016 г. поступило 2,19 млрд руб. (1,38 млрд руб. – из бюджета, 656 млн руб. – пожертвований), из них израсходовано 2,29 млрд руб. (у партии оставались средства с прошлого года). Больше всего КПРФ тратила на содержание региональных отделений (647 млн руб.) и пропагандистскую деятельность (470 млн руб.).

Предприятие «Кунцево», Расчетно-кредитный банк, «Юг-нефтепродукт», «Транснафта» пожертвовали партии по 43 млн руб., ООО «Парус», ООО «Авангард» и ООО «Алеф» - от 25 до 35 млн руб.

Доход ЛДПР за 2016 г. составил 1,35 млрд руб., из которых 843 млн бюджетных средств и 367 млн пожертвований. Партия потратила 719 млн руб. на перечисления в избирательные фонды, 443 млн руб. - на пропагандистскую деятельность.

Компании «Велес», «Квант», «Орлец», «Форсаж», «Фортуна» и филиал ООО «Бриг» пожертвовали ЛДПР по 43,3 млн руб., это самые крупные переводы партии.

«Патриоты России» получили 104 млн руб. У партии нет поступлений из бюджета, а пожертвовано было 75,1 млн руб.: ООО «Копакабана» перевело 33 млн руб., «Интерстрой» – 18,7 млн руб., «Су-881» – 3,39 млн руб. Партия израсходовала 102,47 млн руб.

Бюджет «Яблока» за прошлый год составил 481 млн руб. (247 млн руб. – из бюджета, 232 млн руб. – пожертвований), при этом партия израсходовала более 468 млн руб. Пять жертвователей – ООО «Элит стаил» и региональные общественные организации «Защита», «Альянс работников банковской сферы, Клуб изучения экономических школ «Экономика», «Содействие юридическому образованию населения» – перечислили партии по 43,3 млн руб.

«Справедливая Россия» получила в прошлом году 2,182 млрд руб., из которых 959 млн руб. – бюджетные деньги, 1,18 млрд руб. – пожертвования. С учетом остатка за 2015 г. партия потратила 2,22 млрд руб. Среди самых щедрых жертвователей – Челябинский кузнечно-прессовый завод, одиннадцать фондов поддержки политических партий («Равноправие», «Народ», «Эффективная власть», «Личность», «Личность и государство», «Личность и власть», «Моя страна» и др.). Они перечислили более 40 млн руб. каждый.

В бюджет «Партии роста» поступило 450 млн руб. (344 млн руб. из них - пожертвования), всего партия потратила 370 млн руб. Более 40 млн руб. каждый перечислили «Колабыт», «Абрау-Дюрсо» и фонд «Наследие «Абрау-Дюрсо», «Суперджоб», фонд поддержки предпринимателей и экономически активных граждан и некоммерческая организация «АЦ «Семья».

«Партия народной свободы» (бывшая «РПР-Парнас») получила 45,15 млн руб. в прошлом году, все эти средства были пожертвованы партии. Потрачено было 45,13 млн руб. Среди жертвователей партии нет компаний, только частные лица. Так, например, четыре человека из Москвы и один из Хакасии жертвовали в прошлом году более 4 млн руб. каждый.

Всего была опубликована финансовая отчетность 75 российских партий.