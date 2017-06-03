Жертвами трех взрывов в Кабуле стали 20 человек

Число погибших в результате трех взрывов, прогремевших сегодня в Кабуле, достигло 20, еще 87 человек получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

Взрывы произошли на кладбище во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время акции протеста. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. На траурной церемонии присутствовали глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла и министр иностранных дел страны Салахуддин Раббани, они не пострадали.

Пока ни одна из группировок, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственность за произошедшее. Движение «Талибан» заявило о своей непричастности к атаке, передает газета The Washington Post.