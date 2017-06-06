Суд арестовал имущество экс-губернатора Юревича более чем на 3 млрд рублей

Центральный районный суд Челябинска во вторник арестовал имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на сумму свыше 3 млрд руб.

Пресс-служба райсуда сообщает, что ходатайство о наложении ареста на имущество было заявлено следователем в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК России (взятка в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на восемь счетов в четырех банках. Общая сумма имущества, которое подлежит аресту, превышает 3 млрд руб.