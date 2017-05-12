Суд отказался заочно арестовывать экс-губернатора Челябинской области Юревича

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу отказал в заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве и подстрекательстве к клевете.

По данным следствия, Юревич, занимавший в 2012 г. должность губернатора Челябинской области, систематически получал от Виталия Тесленко, назначенного им министром здравоохранения региона, взятки, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья. По словам адвоката экс-губернатора Игоря Трунова, защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым Юревич не может из-за болезни находиться под арестом.

5 мая Юревич был объявлен в международный розыск.