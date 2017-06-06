Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании убийства журналиста Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских правоохранительных органов публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

«Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце, так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета», - сказал Порошенко в своем обращении по случаю Дня журналиста во вторник.

20 июля 2016 г. в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина, в которой он выехал из дома, взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, успев проехать только несколько десятков метров. Взорванный автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, его гражданской жене, но ее в машине не было.