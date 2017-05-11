СБУ прокомментировала расследование журналистов о слежке за Шереметом

Незадолго до убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве за ним следили и занимался этим сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, установило журналистское расследование. Это говорится в фильме, который сняли журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сотрудничающего с телекомпанией «Громадське телебачення» Slidstvo.Info. Фильм выложен на сайте «Громадське». Помощь в расследовании журналистам оказывали расследователи группы Bellingcat. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в Facebook, что Игорь Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 г. Шеремет был взорван в своем автомобиле утром 20 июля 2016 г.

Журналисты-расследователи сообщают, что начали разбираться в этом преступлении с изучения момента закладки взрывчатки и обнаружили не менее шести свидетелей. Опрошенные ими бойцы батальона «Азов», с которыми вечером накануне убийства общался Шеремет, заявили, что уже тогда заметили слежку. В тот вечер, как установило расследование, рядом с домом Шеремета стояли Skoda и Mercedes, в которых сидели два человека, они время от времени контактировали друг с другом. В серой Skoda Octavia, как установили журналисты, к дому Шеремета подъезжал Игорь Устименко, он провел у дома журналиста несколько часов в ту ночь, когда под машину Шеремета было заложено взрывное устройство, Skoda заметили несколько камер наблюдения в этом районе. Ссылаясь на источники, авторы фильма говорят, что Устименко работал в СБУ по крайней мере до 2014 г. Сам он отказался говорить о своих связях со спецслужбой, но объяснил, что машиной Skoda он пользовался для оказания частных услуг, а во время ожидания у дома Шеремета он контактировал с неким своим товарищем, передает УНИАН.

Пресс-секретарь СБУ заявила об увольнении Устименко 29 апреля 2014 г. Она отметила, что, если бы журналисты попросили в спецслужбе комментарий не после выхода фильма в эфир, а до этого, возможно, им не о чем было бы сообщать. Также она напомнила, что убийство Шеремета расследует национальная полиция, к которой и следует обращаться за комментариями о ходе следствия.

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в феврале назвал приоритетной версией убийства Шеремета его профессиональную деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами. По его словам, рассматривались также версии дестабилизации ситуации на Украине, «ошибки объекта», а также конфликтная ситуация в личной жизни, но две последние версии после отработки перестали считаться приоритетными.