Порошенко назвал делом чести раскрытие убийств Вороненкова и Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для украинских силовиков раскрытие убийств экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и журналиста Павла Шеремета является делом чести.

«Делом чести всех правоохранительных органов Украины, и СБУ должна подставить свое плечо и помочь, является раскрытие вчерашнего убийства, когда возле Premier Palace был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу Януковича, и раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, раскрыть диверсию в Харьковской области — это также дело военной контрразведки вместе с военной прокуратурой», — приводит «Интерфакс» слова Порошенко.

Как сообщалось, в Киеве в четверг в центре города был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. В ходе перестрелки его охранник был ранен, но успел ранить и убийцу.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве. Машина, в которой он выехал из дома, взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, успев проехать только несколько десятков метров.