Советник Авакова видит связь покушения на Осмаева с убийствами Вороненкова и Шеремета

За нападением в Киеве на Адама Осмаева, ранее обвинявшегося в подготовке покушения на президента Путина, стоят российские спецслужбы, считает советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк. Об этом сообщает УНИАН. Днем в четверг в Киеве в Осмаева выстрелил из Glock мужчина, представившийся иностранным журналистом и договорившийся с ним о встрече. Стрелявшего несколькими выстрелами из пистолета Макарова вывела из строя жена Осмаева Амина Окуева. Осмаев и киллер госпитализированы.

Осмаев с февраля 2015 г. командовал на Украине миротворческим батальоном имени Джохара Дудаева.

Шкиряк написал в Facebook, что считает убийство журналиста Павла Шеремета, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и покушение на Окуеву и Осмаева «звеньями одной большой цепи под названием российский террор против Украины». Он считает, что нынешнее нападение подготовили российские спецслужбы: «Все вещественные доказательства, найденные на месте происшествия, и полученная оперативная информация в отношении личности нападавшего свидетельствуют именно об этом». «Конечно, следствие отработает все возможные версии этого резонансного события, но российский след является очевидным», – добавил он.

По данным советника министра, врачи считают, что состояние Осмаева тяжелое, но стабильное, но главная угроза жизни уже миновала. Его ранее прооперировали. «Раненый киллер прооперирован и, возможно, вскоре сможет дать показания следователям. Его усиленно охраняют спецназовцы нацполиции. Убежден, что его показания помогут выйти на след российских организаторов и заказчиков этого неудавшегося теракта против украинских патриотов. Мы получим ответы на вопросы», – сказал Шкиряк.

У стрелявшего нашли паспорт гражданина Украины, выданный в феврале 2016 г. на имя Александра Венусовича Дакара, 1958 г. р. Как передает УНИАН, это в Facebook сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко, он предположил, что на самом деле в Осмаева стрелял другой человек. «Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни. Уже сейчас мы видим, что паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 г. Заграничный паспорт - 15 февраля 2016 г. Справку об идентификационном коде - 11 февраля 2016 г.», – сообщил Геращенко. По его данным, в последний раз этот человек приехал из России на Украину в середине мая и решил связаться с Осмаевым и Окуевой под видом журналиста Le Monde.