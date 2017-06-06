Памфилова исключила возможность хакерских атак на систему выборов в России

Председатель правления ЦИК Элла Памфилова не опасается вмешательства хакеров на региональных и федеральных выборах, так как система ГАС-выборы не связана с интернетом.

«Хакерских атак мы не опасаемся. Наша система ГАС-выборы существует в автономном режиме. Она не связана с интернетом, у неё огромная степень защиты», - сказал Памфилова в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) во вторник. Она добавила, что ЦИК «очень осторожно» внедряет новшества в систему голосования в России.

«Сейчас мы, может, и могли бы упростить систему голосования в большей степени, но мы не хотим рисковать с учетом того, что сейчас происходит в мире. Мы видим, как некоторые страны, испугавшись хакерских атак, даже отказались от электронного голосования и перешли на дедовский метод с бумажками», - пояснила Памфилова.

По ее словам, в настоящий момент в России оптимальный баланс новых технологий, которые применяются на выборах. «Мы идем шаг за шагом вперед, базируясь на том, чтобы система была максимально безопасной. Мы не спешим, чтобы не ломать дров», - заметила Памфилова. Глава ЦИК добавила, что «к следующему парламентскому циклу будут большие новшества, которые максимально упростят систему голосования».