Каждую неделю Сбербанк отражает более 5000 хакерских атак

Каждую неделю на клиентов Сбербанка осуществляется от 5000 до 5500 хакерских атак методами социальной инженерии, рассказал на сессии ПМЭФа по глобальным киберугрозам зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, эти атаки банк отбивает с помощью системы фрод-мониторинга: искусственный интеллект научился распознавать мошеннические атаки. В мире отбивается 83-85% атак, а Сбербанк на прошлой неделе достиг показателя в 97%.

«Мы с точки зрения бизнеса видим, что Россия — мишень номер один и Сбербанк тоже мишень номер один. Почему мы это чувствуем на кончиках пальцев? Потому что только ленивый хакер не попробовал таргетировать Сбербанк. И Россия сегодня действительно мишень номер один для всех хакеров», — сказал Кузнецов.

По его мнению, для борьбы с киберугрозами необходимо объединять усилия не только банков, но и других компаний, в том числе из сферы телекоммуникаций. Кроме того, Кузнецов считает необходимым создание технологической платформы, куда бы могли присоединяться небольшие компании, которые самостоятельно не могут противостоять кибератакам.