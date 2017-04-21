До конца года Сбербанк начнет защищать от киберугроз сторонние компании

До конца 2017 г. Сбербанк начнет защищать от киберугроз сторонние компании. Речь идет об услугах профильной «дочки» госбанка – компании «Бизон»
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Сбербанк России до конца года намерен предложить рынку пять продуктов для защиты от киберугроз. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс». «То есть мы свои компетенции начинаем продавать», – добавил Греф. Вопрос коммерциализации услуг центра защиты от киберрисков Сбербанка был рассмотрен наблюдательным советом банка в четверг. На вопрос, какие именно услуги Сбербанк выведет на аутсорсинг, представители компании не ответили.