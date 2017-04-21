ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: «Бизон» с зонтиком

До конца года Сбербанк начнет защищать от киберугроз сторонние компании

Речь идет об услугах профильной «дочки» банка, компании «Бизон»
До конца 2017 г. Сбербанк начнет защищать от киберугроз сторонние компании. Речь идет об услугах профильной «дочки» госбанка – компании «Бизон»
До конца 2017 г. Сбербанк начнет защищать от киберугроз сторонние компании. Речь идет об услугах профильной «дочки» госбанка – компании «Бизон»
Imago / TASS

Сбербанк России до конца года намерен предложить рынку пять продуктов для защиты от киберугроз. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс». «То есть мы свои компетенции начинаем продавать», – добавил Греф. Вопрос коммерциализации услуг центра защиты от киберрисков Сбербанка был рассмотрен наблюдательным советом банка в четверг. На вопрос, какие именно услуги Сбербанк выведет на аутсорсинг, представители компании не ответили.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике