ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Ростех» и Group-IB защитят госсектор

«Ростех» и Group-IB хотят защитить госсектор от хакеров

В СП «Ростех» внесет административный ресурс, а Group-IB – технологии

Входящий в состав «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) создает совместное предприятие (СП) с компанией Group-IB (расследование компьютерных преступлений), которое будет разрабатывать решения для борьбы с компьютерными атаками. Об этом сообщили представители компаний.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике