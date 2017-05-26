Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Ростех» и Group-IB защитят госсектор
«Ростех» и Group-IB хотят защитить госсектор от хакеров
В СП «Ростех» внесет административный ресурс, а Group-IB – технологии
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Входящий в состав «Ростеха» НЦИ создает совместное предприятие с компанией Group-IB
«Ростех»
Входящий в состав «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) создает совместное предприятие (СП) с компанией Group-IB (расследование компьютерных преступлений), которое будет разрабатывать решения для борьбы с компьютерными атаками. Об этом сообщили представители компаний.
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