«Ростех» и Group-IB хотят защитить госсектор от хакеров

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Ростех» и Group-IB защитят госсектор

Входящий в состав «Ростеха» НЦИ создает совместное предприятие с компанией Group-IB «Ростех»

Входящий в состав «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) создает совместное предприятие (СП) с компанией Group-IB (расследование компьютерных преступлений), которое будет разрабатывать решения для борьбы с компьютерными атаками. Об этом сообщили представители компаний.