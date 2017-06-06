Высланные из России эстонские дипломаты вернулись на родину

Высланные из России генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ (Janus Kirikmae) и глава Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик (Katrin Kanarik), которым власти России предписали выехать из страны, вернулись домой.

«МИД уже занимается тем, чтобы найти им замену. Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее», - сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

31 мая Россия объявила персонами нон-грата Кирикмяэ и Канарик. Им было предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок.

МИД России сообщил, что этот шаг стал ответом на решение властей Эстонии выслать из страны генерального консула России в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.