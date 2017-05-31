Россия высылает генконсула Эстонии в Петербурге

МИД России объявил персонами нон грата двух эстонских дипломатов – генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Дипломаты должны покинуть Россию в течение пяти дней.

Российское внешнеполитическое ведомство объявило свое решение послу Эстонии Арти Хилпусу, ему была вручена нота о высылке эстонских дипломатов.

«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне», – говорится в сообщении МИД России.

Решение Москвы стало ответом на действия Таллина, который принял решение выслать двух российских дипломатов.