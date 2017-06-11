Канцелярия Мэй опровергла сообщения о переносе визита Трампа в Британию

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не подтвердили информацию о переносе визита президента США Дональда Трампа. «Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах», — сказали в канцелярии.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Трамп решил отложить визит в Великобританию на неопределенный срок. Он якобы уведомил об этом Мэй в ходе телефонного разговора несколько недель назад. Причиной такого решения стала реакция британской общественности.

Мэй пригласила Трампа приехать в Великобританию с визитом через неделю после его инаугурации в январе 2017 г. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.