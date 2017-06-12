Под Парижем при пожаре в ресторане пострадали четверо: не исключается поджог

В северном пригороде Парижа Обервилье произошел пожар в ресторане, расположенном в пятиэтажном доме. Le Figaro и Le Parisien не исключают, что это мог быть намеренный поджог с помощью бутылки с зажигательной смесью. Le Parisien подчеркивает, что эта гипотеза еще нуждается в подтверждении, le Figaro, приводя эту версию, ссылается на свои источники. Три человека получили серьезные ожоги, и еще один получил легкие травмы, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции и в пожарной службе.

Пожарных вызвали в Обервилье незадолго до 20.30 воскресенья. Пожар сопровождается сильным задымлением, это затрудняет поиски возможных пострадавших, рассказал полицейский источник газеты.

Троих тяжелораненных вывезли из Обервилье вертолетом.

11 июня во Франции проходило голосование на парламентских выборах.